arayışlarını sürdürengündem rota yeniden yerli adaylara çevrildi.ayrılmasından sonra ciddi şekilde stoper eksikliği yaşanan Beşiktaş'ta yönetim, bu mevki için öncelikle yerli isimler üzerinde çalışıyor.Yabancı sınırlaması nedeniyle,alternatifler üzerine yoğunlaşan Kartal'ın stoper için Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için görüşmelerde sona gelirken, siyah-beyazlıların düşündüğü son isimHellas Verona forması giyen Türk oyuncu konusunda kulübüyle görüşmeler sürüyor.oyuncunun Verona ileyılına kadar sözleşmesi var.İtalyan basını, taraflar arasındakiilerlediğini, Beşiktaş'ın oyuncuyuistediğini iddia etti.