Beşiktaş'tan hentbolda Avrupa zaferi!

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.
Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.
