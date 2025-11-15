15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-02'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
0-01'
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-03'
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-01'
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Beşiktaş'tan hentbolda Avrupa zaferi!

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı PAOK'u 30-25 mağlup etti.

calendar 15 Kasım 2025 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan hentbolda Avrupa zaferi!
 Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.

Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
