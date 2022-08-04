Beşiktaş'tan Burak İnce hamlesi

Beşiktaş, orta sahaya bir takviye yapmak adına harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Arminia Bielefeld forması giyen Burak İnce'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk resmi adımı da attı ve Alman ekibine oyuncunun şartlarını sordu.



Arminia Bielefeld'e Altınordu'dan transfer olan Burak İnce'nin, Bielefeld'de 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sol kanatta da forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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