Beşiktaş'ta yönetimin Fernando Santos kararı!

Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetimin Fernando Santos kararı!
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16 Mart 2024 13:28
Beşiktaş yönetimi ile Teknik Direktör Fernando Santos arasındaki görüşme gerçekleşti.

TOPLANTIDA SÜRPRİZ

Önceki gün duyurduğumuz zirveye Başkan Hasan Arat sürpriz yaparak katıldı. Seçim döneminde yaptığı açıklamalarda, futbolu ilgilendiren konuları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a bırakacağını söyleyen Arat, takımın durumunun kritik olması sebebiyle devreye girdi. Yapılan toplantıda, Santos'a takımdaki performans düşüklüğünün sebepleri soruldu.

YA KUPA YA DA VEDA

Santos, bu zamana kadar psikolojik açıdan en kötü durumda olan oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, istediklerinin sahaya yansımamasını bu duruma bağladı.

Başkan Hasan Arat ve ekibi ise Türkiye Kupası kazanmanın camia için bir mecburiyet olduğunu, aksi durumda herhangi bir mazeret kabul edilmeyeceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak. 

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