Beşiktaş'ta sistem değişiyor!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Siyah-beyazlılardada teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımın gelişimini olumlu anlamda sürdürmek adına yeni formüller üzerinde çalışıyor.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Samsunspor'u 2-0, akabinde Antalyaspor'u 4-2 devirmeyi başarmıştı. Sonrasında Sivasspor engelini de 2-0 aşan Kara Kartal, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalmaktan kurtulamadı. Bu süreçte kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 9 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ancak teknik ekip, daha skorer bir takım ortaya çıkarabilmek; Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalayabilmek adına sistemi değiştirmeye hazırlanıyor.
ÇİFT FORVET
Bu anlamda ilk radikal değişikliklerden bir tanesi de pazar günü oynanacak Eyüpspor maçında yapılabilir. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çift forvetli sistemi denedi. Ciro Immobile'nin yanında ise Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ikilisinden biri şans bulacak. Ayrıca özellikle iç saha maçlarında yoğun bir baskı kurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, baskılı bir başlangıca imza atmak istiyor.
Siyah-beyazlılardada teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımın gelişimini olumlu anlamda sürdürmek adına yeni formüller üzerinde çalışıyor.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Samsunspor'u 2-0, akabinde Antalyaspor'u 4-2 devirmeyi başarmıştı. Sonrasında Sivasspor engelini de 2-0 aşan Kara Kartal, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalmaktan kurtulamadı. Bu süreçte kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 9 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ancak teknik ekip, daha skorer bir takım ortaya çıkarabilmek; Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalayabilmek adına sistemi değiştirmeye hazırlanıyor.
ÇİFT FORVET
Bu anlamda ilk radikal değişikliklerden bir tanesi de pazar günü oynanacak Eyüpspor maçında yapılabilir. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çift forvetli sistemi denedi. Ciro Immobile'nin yanında ise Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ikilisinden biri şans bulacak. Ayrıca özellikle iç saha maçlarında yoğun bir baskı kurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, baskılı bir başlangıca imza atmak istiyor.