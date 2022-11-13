Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sıkıntısı sakatlık!

Beşiktaş, Valerien Ismael döneminde yapılan ağır yüklemelerin bedelini ödemeye devam ediyor…



Siyah-beyazlı ekipte, sezon başından bu yana 14 futbolcu sakatlanırken, Antalyaspor maçı öncesi bir kötü haber de Romain Saiss'ten geldi. Bu sezon ikinci kez adale problemi yaşayan Faslı yıldız, bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



ŞENOL GÜNEŞ'İ SIKINTI BASTI



Arthur Masuaku, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Şenol Güneş'i, Romain Saiss'ten gelen kötü haber iyice sıkıntıya soktu. Saiss'ın yokluğunda Francesco Montero ve Welinton'un forma giymesi bekleniyor.



Romain Saiss'in Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kaçırdığı maç sayısı 3 olacak.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK RAPORU:



Romain Saiss: Adale sakatlığı (2 kez).

N'Koudou: Uyluk gerilmesi.

Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı.

Weghorst: Kasık sakatlığı.

Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı.

Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı.

Josef de Souza: Diz menisküsü.

Atiba: Ayak bileğinden sakatlık.

Salih Uçan: Kasık sakatlığı.

Dele Alli: Uyluk gerilmesi.

Nathan Redmond: Elinde kırık.

Rosier: Ayak bileğinde şiş.

Umut Meraş: Adale ağrısı.

Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.





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