Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!

Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi oldu.

calendar 03 Kasım 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetti.

Derbide 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Wilfred Ndidi oldu.

Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbide sarı-kırmızılıların golü öncesi topu kaptıran Ndidi, Fenerbahçe derbisinde de Marco Asensio'nun attığı golde İspanyol futbolcuya müdahale edemedi.

Beşiktaş'ın bonservisine 8 milyon euro ödediği Ndidi, iki derbideki performansının ardından performansıyla tepki çekti.

Beşiktaş forması altında 11 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
