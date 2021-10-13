Beşiktaş'ta maç öncesi kamp kalktı

Yoğun fikstüre çözüm arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları kaldırdı.



İkinci olarak da bu dönemde idmanlarda yükleme yapmayan Yalçın, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için antrenman metotlarını uygulayacak.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN DURUMU



Son oynanan Sivasspor maçında 8 eksiği bulunan siyah-beyazlılarda, an itibariyle N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürerken Welinton, Necip, Montero, Larin ve Pjanic geri dönen isimler oldu. Atiba da takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada hazır olmayan oyuncularını riske atmayıp Şampiyonlar Ligi'nde ana hedef olan Sporting maçına saklayacak.



ALEX TEİXEİRA DA 11'DE SAHAYA ÇIKABİLİR



Yalçın'ın Pjanic ve Atiba'yı Başakşehir'e yetişse de 11'de oynatmayı düşünmediği belirtildi. İki oyuncunun da Sporting'e karşı sahada olmasını isteyen Sergen Yalçın, özellikle Pjanic'in durumunu anbean takip ediyor. Stoper bölgesinde Welinton formasına kavuşan isim olacak. Orta sahada ise Alex'in 11'e dönüşü bekleniyor.



