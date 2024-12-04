Beşiktaş'ta kötü gidişat Rafa'yı da vurdu!

Beşiktaş'taki olumsuz tablo Rafa Silva'yı da vurdu. Portekizli futbolcu, son 11 haftada 1 gol atabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kötü gidişat Rafa'yı da vurdu!
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04 Aralık 2024 09:51
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Rafa Silva için her şey rüya gibi başlamıştı.

Sezon başında Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, ardından Süper Lig'de sahaya çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında da gol atmayı başararak siyah- beyazlı tribünlerle arasında bambaşka bir bağ oluşturdu.

Herkes Benfica'daki skor katkısını bile sollamasını beklerken, Beşiktaş'ın kötü gidişi 31 yaşındaki oyuncuyu da vurdu. Kalan kısımda sadece 1 gol çıkartabilen Silva, ligdeki ilk 13 maçında sadece 3 kez fileleri sarsabildi.

Silva son olarak forma giydiği 17-18 sezonunda Portekiz ekibi Benfica'da ligdeki ilk 13 maçında 1 gol-3 asist kaydetti.

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