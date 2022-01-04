Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri dönüyor

Beşiktaş'ta asların yedeğini gençlerden belirleme hamlesinin ilk sonucu olarak sezon başında Uşakspor'a kiralanan sağ bek Kerem Kalafat geri dönüyor. Önder Karaveli'nin, Necip Uysal'ı stoperde düşünmesinin ardından Rosier'e alternatif üretmek isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı.
Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Kerem, bu sezon Uşak ekibi ile 17 maçta sahaya çıkarken gol ya da asist kaydedemedi.
Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Kerem, bu sezon Uşak ekibi ile 17 maçta sahaya çıkarken gol ya da asist kaydedemedi.