Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri dönüyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Kalafat, takıma geri dönüyor. Kerem sezonun ikinci yarısında Rosier'in yedeği olarak kadroda kendine yer bulacak.

, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri dönüyor
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04 Ocak 2022 14:25
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Kerem Kalafat
Kerem Kalafat
Beşiktaş
Beşiktaş'ta asların yedeğini gençlerden belirleme hamlesinin ilk sonucu olarak sezon başında Uşakspor'a kiralanan sağ bek Kerem Kalafat geri dönüyor. Önder Karaveli'nin, Necip Uysal'ı stoperde düşünmesinin ardından Rosier'e alternatif üretmek isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı.

Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Kerem, bu sezon Uşak ekibi ile 17 maçta sahaya çıkarken gol ya da asist kaydedemedi. 


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