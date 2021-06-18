Beşiktaş'ta kaleye Andriy Lunin iddiası

Beşiktaş'ta kaleci transferi için Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. Siyah beyazlılar, Real Madrid'in yedek kalecisi Lunin'i kiralamak için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; realmadrid.com
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Beşiktaş'ta kaleye Andriy Lunin iddiası
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18 Haziran 2021 10:04
Andrii Lunin
Andrii Lunin
Real Madrid
Ukrayna basınından Sport 24 TV'den flaş iddia... Siyah- Beyazlı ekibin, İspanyol devi Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i kiralamak için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca Ukraynalı kalecinin, kendisini Beşiktaş ile Devler Ligi arenasında göstererek, Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan 22 yaşındaki genç file bekçisi için Beşiktaş'ın yanı sıra Granada'dan tekliflerin olduğu öğrenildi.



 


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