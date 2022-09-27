LİDER JOSEF DE SOUZA

İLERİYE DE DESTEK VERECEK

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyun planını şekillendirmeye başladı. Ismael, Josef de Souza'ya özel bir görev verecek.Derbilerde üst düzey performans ortaya koyan Josef'ten beklentiler yine büyük. Fransız teknik adam bu konuda takımın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza'ya özellikle güveniyor. Derbide takımın liderliğini Josef'e verecek olan Ismael, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca oyun hakimiyetini takımda tutmasını istedi.Ismael, ek olarak Fenerbahçe'nin ataklarında Josef'in oyunun merkezinde ilk müdahaleyi yapmasını ve sık sık ileri bölgeyi de desteklemesi talimatını verdi. Josef daha önce Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak dikkati çekmişti.