Beşiktaş'ta Josef'e çok özel derbi görevi!

Fenerbahçe derbisinde mutlak 3 puan isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Josef'e özel bir görev verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef'e çok özel derbi görevi!
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27 Eylül 2022 08:39
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyun planını şekillendirmeye başladı. Ismael, Josef de Souza'ya özel bir görev verecek.

LİDER JOSEF DE SOUZA

Derbilerde üst düzey performans ortaya koyan Josef'ten beklentiler yine büyük. Fransız teknik adam bu konuda takımın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza'ya özellikle güveniyor. Derbide takımın liderliğini Josef'e verecek olan Ismael, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca oyun hakimiyetini takımda tutmasını istedi.

İLERİYE DE DESTEK VERECEK

Ismael, ek olarak Fenerbahçe'nin ataklarında Josef'in oyunun merkezinde ilk müdahaleyi yapmasını ve sık sık ileri bölgeyi de desteklemesi talimatını verdi. Josef daha önce Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak dikkati çekmişti. 

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