Beşiktaş'ta Ismael'den Ghezzal kararı

Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal'ın Ankaragücü maçı öncesinde durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ismael'den Ghezzal kararı
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04 Eylül 2022 09:56
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Valerien Ismael bu konuda kararını verdi.

GHEZZAL KONUSUNDA RİSK ALMADI

Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Fakat; Fransız çalıştırıcı bu konuda risk almadı ve Ankaragücü kadrosunda Ghezzal'a yer vermedi.

JOSEF VE ATIBA...

Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Atiba ise kadroda yer aldı. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor. 



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