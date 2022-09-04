GHEZZAL KONUSUNDA RİSK ALMADI

JOSEF VE ATIBA...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Valerien Ismael bu konuda kararını verdi.Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Fakat; Fransız çalıştırıcı bu konuda risk almadı ve Ankaragücü kadrosunda Ghezzal'a yer vermedi.Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Atiba ise kadroda yer aldı. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor.