WELINTON VE MONTERO KARARI VERİLDİ

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, son 2 haftada 5 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar bir taraftan yükselişe geçmenin yollarını ararken, diğer taraftan da transfer planlaması başladı. Beşiktaş'ta iki oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak. Sağ stoper pozisyonuna bir transfer yapılması hedefleniyor.Yeni oyuncu almak için önce maddi konularda rahatlamak isteyen, ardından da yabancı kontenjanında yer açması gereken siyah-beyazlıların ilk hedef olarak yaz döneminde gönderemediği Welinton ve Montero ile devre arasında yollarını ayırmaya çalışacağı öğrenildi.Sezon başında bu operasyonu yapamadığı için bir sağ stoper alamayan siyah-beyazlı yöneticiler, UEFA ile yaptığı anlaşmayı da düşünerek teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında bu durumu bir kez daha masaya yatıracak. Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada ve devre arası transfer döneminde takımın şampiyonluk yarışında bulunma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle böyle bir planlama yapıldığı ifade edildi.