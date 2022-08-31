TARAFTAR DESTEĞİNE GOLLE CEVAP VERMEK İSTİYOR

DELE ALLI'NİN SİVAS MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, siyah-beyazlılardaki kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı. Önceki akşam Vodafone Park'ta oynanan Sivasspor mücadelesine ilk 11'de çıkan Alli, 78 dakika sahada kaldı. Futbolcu, taraftarlara hayran kaldı.Takımına gol ya da asist katkısı yapamasa da hücum hattını etkili bir şekilde koordine etmesi ve attığı şık pas ile çalımlarla taraftarın beğenisini kazanan İngiliz oyuncu, tribünlerin büyük sevgisiyle karşılaştı. Kendisini adeta bir süperstar gibi hissettiren taraftara hayran kalan Dele, pazar günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanıp bu kez gollerini sıralamayı hedefliyor.Everton'dan transfer edilen Dele Alli ilk 11'de başladığı maçta 78 dakika oynadı ve yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı. 46 kez topla buluşan futbolcu 37 isabet sağladı ve pas isabetinde yüzde 81'lik bir başarı elde etti. 2 kez şut pası veren Dele Alli, saha içindeki estetik hareketleri ve rakiplere attığı çalımlarla da taraftarların beğenisini kazandı. Dele Alli, maç sonunda ise üçlü çektirmeyi ihmal etmedi.