Beşiktaş'ta Boupendza sesleri

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig ekibi Hatayspor'da sergilediği performansla yıldızı parlayan Aaron Boupendza'nın menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Boupendza sesleri
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10 Ağustos 2024 10:53
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 10:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un, forvet bölgesinde Ciro Immobile'ye alternatif bir isim aradığı öğrenildi. Hollandalı hocanın Vincent Aboubakar'dan ümidini kestiği ve Jackson Muleka'ya da Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtiliyor.

Bu bölge için arayışlara başlayan Siyah-Beyazlılar'la ilgili Fransız basını da flaş bir iddia ortaya attı. Çıkan haberlerde MLS ekibi Cincinnati'den ayrılan Aaron Boupendza'nın, menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.



CINCINATI MACERASI
2021'de Hatayspor'dan Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza, 1 sene sonra Suudi ekibi Al-Shabab'a gitti. Arabistan'da da aynı sürede oynayan Gabonlu futbolcu, MLS ekibi Cincinnati ile sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki yıldızın Cincinnati macerası da 365 günden fazla olmadı. Cincinnati FC formasıyla geçen sezon 17 maça çıkan deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asiste imza attı.

KARAR MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu ile ilgili kararı merak ediliyor.  

 
 

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