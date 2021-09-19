Beşiktaş'ta Batshuayi şov devam ediyor!

Beşiktaşlı golcü Michy Batshuayi, 1 gol atıp 1 asist yaptı, toplamda 5 gole direkt katkı sağladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi şov devam ediyor!
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19 Eylül 2021 11:27
Michy Batshuayi Tunga
Michy Batshuayi Tunga
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, deplasmanda 3-2'lik galip gelinen Antalya karşılaşmasında takımının kaydettiği 3 golde de vardı.

Rıdvan'ın attığı ilk golde asisti veren isim olan Larin'e topu çıkaran Belçikalı yıldız, 65'te kendisi sahneye çıktı ve ağları sarstı, Rachid Ghezzal'ın fileleri havalandırdığı topta da asist yaptı.

Siyah beyazlılardaki 5 maçında 3 gol, 1 asistle toplamda 4 gole direkt katkı sağlayan 'Batsman' lakaplı ünlü futbolcu, dün kaleye çektiği 6 şutla sahanın en iyisi oldu.

Bunların 2'sinde isabet sağlayan siyah beyazlı oyuncu, ayrıca ceza sahası içinde 10 kez buluştu. Batshuayi, 6 ikili mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve 2 defa da çalım attı.

"MAÇIN KAHRAMANI BATSHUAYİ"

BİR GÖRÜŞ/UĞUR MELEKE: "Maçın kahramanı Batshuayi. Birinci golde Larin'e duvar oldu. İkincide topu kazanıp golü yoktan var etti. Üçüncüde yine duvar olup asisti yapan o. İyi hissettiğinde, kendisine güvenilip sorumluluk verildiğinde neler yapabileceğini zaten defalarca ispat etti" 


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