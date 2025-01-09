Beşiktaş'ta ayrılık zamanı: Menajeri Atina'ya gitti

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Arthur Masuaku'nun menajerinin, Atina'da AEK ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta ayrılık zamanı: Menajeri Atina'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 17:31
Son güncelleme 09 Ocak 2025 17:38
Beşiktaş'ta performansıyla sık sık eleştirilen Arthur Masuaku için ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yunanistan basınından SDNA'ya göre; Kongolu oyuncunun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Atina gitti.

MASUAKU SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde AEK'nın tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN KARARI

Kadroda düşünülmeyen oyuncu için siyah beyazlı takımın sorun çıkarması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery