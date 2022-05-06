Beşiktaş'ta Atiba ve N'Koudou ilk 11 başlayacak

Kayseri'den galibiyetle dönerek, UEFA Konferans Ligi'ne katılma iddiasını son 3 haftaya taşıyan Beşiktaş, sezonun en kritik maçlarından birini pazar günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe 'ye karşı oynayacak. Kart cezalıları Rosier ve Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığı yüzünden önceki gün ülkesine giden Vida derbide forma giyemeyecek. Fazla seçeneği bulanmayan Teknik Direktör Valerien Ismael, bu üç oyuncunun yokluğunda sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde belirledi.



Atiba ve Nkoudou 11'de



Fransız teknik adam savunmada Serdar-Welinton-Necip üçlüsüne forma verecek. Welinton merkezde, genç Serdar sağ stoperde, Necip sol stoperde yer alacak. Rosier'in sağ kanat bekindeki boşluğunu Kenan Karaman veya Kerem Kalafat dolduracak. Kenan'ın tecrübesiyle ilk 11'e daha yakın olduğu ifade edildi. Kayseri'de 2 asist yapan Atiba ile 2 gol kaydeden Nkoudou derbide 11'de yer alacak. Cezası biten orta sahanın başarılı ismi Josef de dev derbide takımdaki yerini alabilecek.





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