Beşiktaş'ta alkışlar Milot Rashica!

'tason haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Santos'un da beğenisini kazandı. Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.