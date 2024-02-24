Beşiktaş'ta alkışlar Milot Rashica!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, son 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Kara Kartal'ın en etkili isimlerinden biri oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta alkışlar Milot Rashica!
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24 Şubat 2024 10:22
Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.

SANTOS'UN DA BEĞENİSİNİ KAZANDI

Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Santos'un da beğenisini kazandı. Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi. 

 
 

 

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