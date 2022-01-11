Beşiktaş'ta 3 yıllık projenin ürünü: Emirhan

Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar uğraşan Beşiktaş'ın Rize deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan önce penaltı yaptıran sonra da takımının 2. golünü atan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın gerçek bir proje olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Beşiktaş altyapısına geçen Emirhan'a ailesinin büyük destek verdiği 3 yıldır kondisyon hocası ile çalıştığı ve İngilizce eğitim aldığı öğrenildi.



FUTBOL ASLA ŞANSA BIRAKILAMAZ



Aynı zamanda özel beslenme uzmanının gözetiminde olan genç Emirhan İlkhan, kendisine yapılan yatırımların karşılığını şimdiden vermeye başladı. 17'lik yıldız, futbolda hiçbir şeyin şansa bıraktılamayacağı ve bir program ve plan dahilinde gelişimin sağlanabileceğinin en güzel örneğini de vermiş oldu.



GÜCÜ DE ÖZGÜVENİ DE TAM



Rize'ye attığı golle Batuhan Karadeniz'in ardından ligde gol atan en geç 2. Beşiktaşlı futbolcu olan Emirhan'ın gerçek mevkisi merkez orta saha olmasına rağmen forvet arkasında da görev yapabiliyor. Gücü ve özgüveni en üst seviyede.



DEVLER SIRAYA GİRECEK



Mental olarak da çok iyi durumda olan Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emirhan'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.



EMİRHAN'I SCOUTLAR ÇOKTAN TAKİBE ALDILAR



Emirhan UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı futbolla Almanlar'ın ilgisini çekmişti.































