Beşiktaş - Sporting maçının iddaa oranları

iddaa risk yönetimi Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının iddaa oranlarını belirledi

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Sporting maçının iddaa oranları
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18 Ekim 2021 16:04
UEFA Şampiyonlar Liginde 19 Ekim Salı günü Beşiktaş, Sporting Lizbon'u Vodafone Arena'da ağırlayacak. 

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi. 

Beşiktaş'a 2.90 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Sporting Lizbon'un galibiyet oranını 2.08 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 oldu. 

Öte yandan 2.5 alt oranı 1.75, üst oranı ise 1.84 olarak açıklandı. 

Beşiktaş - Sporting Lizbon mücadelesi, 19 Ekim Salı günü, 19.45'de oynanacak.

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