UEFA Şampiyonlar Liginde 19 Ekim Salı günü Beşiktaş, Sporting Lizbon'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.



Beşiktaş'a 2.90 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Sporting Lizbon'un galibiyet oranını 2.08 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 oldu.



Öte yandan 2.5 alt oranı 1.75, üst oranı ise 1.84 olarak açıklandı.



Beşiktaş - Sporting Lizbon mücadelesi, 19 Ekim Salı günü, 19.45'de oynanacak.

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