Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'yi bekliyor

Beşiktaş, 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın transferi için Konyaspor ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'yi bekliyor
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01 Ekim 2020 15:00
Konyaspor'da Bülent Korkmaz döneminde kadro dışı bırakılan ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından affedilen Serkan Kırıntılı, Konyaspor'a veda etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Konyasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan ve yeşil-beyazlı kulüpten bonservisini bedelsiz almak için görüşen Serkan Kırıntılı diğer yandan da Beşiktaş ile dirsek temasını sürdürüyor.

Konyaspor ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın cuma gününe kadar sözleşme sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.

Ersin ve Utku'nun yanına bir de tecrübeli kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da bu transfer için oldukça istekli.

Konyaspor'da görev yaptığı dönemde Serkan Kırıntılı ile de çalışan Sergen Yalçın, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ersin ve Utku'ya inanıyoruz ancak Süper Lig'in havasını bilen, tecrübeli bir kaleciye de ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.



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