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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Bayreuth'u 78-70 mağlup etti ve gruba galibiyetle başladı!

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
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09 Ekim 2018 22:44
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yendi. 

Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Rakibi karşısında üçüncü periyodu 59-53 üstün geçen Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı. 

Beşiktaşlı Robin Benzing, 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

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