Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yendi.
Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.
Rakibi karşısında üçüncü periyodu 59-53 üstün geçen Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı.
Beşiktaşlı Robin Benzing, 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
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Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.
Rakibi karşısında üçüncü periyodu 59-53 üstün geçen Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı.
Beşiktaşlı Robin Benzing, 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
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