Beşiktaş sağ bekini buldu; Davide Santon

Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensipte anlaştı, Roma ile de görüşme yapılacak.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş sağ bekini buldu; Davide Santon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 15:19
Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaşi aradığı ismi İtalya'da buldu; Davide Santon.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Santon'un da Beşiktaş'a gelmek istediği ancak Roma'nın kısa bir süre önce satılmasından dolayı orada bir kabuk değişimi yaşandığı ve sürecin biraz gecikebileceği bildirildi.

Roma'nın Santos ile yollarını ayıracağı, siyah beyazlıların da PAOK maçı öncesi transferi bitirmek istediği vurgulandı.

Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için