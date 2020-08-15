Beşiktaş sağ bekini buldu; Davide Santon

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaşi aradığı ismi İtalya'da buldu; Davide Santon.



TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor



Santon'un da Beşiktaş'a gelmek istediği ancak Roma'nın kısa bir süre önce satılmasından dolayı orada bir kabuk değişimi yaşandığı ve sürecin biraz gecikebileceği bildirildi.



Roma'nın Santos ile yollarını ayıracağı, siyah beyazlıların da PAOK maçı öncesi transferi bitirmek istediği vurgulandı.



Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.



