Beşiktaş, Muleka'yı açıkladı!

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

✅Cenk Tosun

✅Romain Saiss

✅Gedson Fernandes

✅Wout Weghorst

✅Jackson Muleka

⌛️Emrecan Uzunhan



🦅Transfer döneminde Beşiktaş pic.twitter.com/8nEGX7qX1e



— Sporx (@sporx) July 7, 2022

Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başına net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu."Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."