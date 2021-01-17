Beşiktaş, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşısında Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı.



- Galatasaray'a karşı evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı



Siyah-beyazlı ekip, evinde Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.



İç sahada Galatasaray'a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 6 iç saha mücadelesinde 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



2015-2016 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakibiyle oynadığı ilk derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı.



Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynadığı son 4 maçı ise kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu 4 maçta rakibine gol izni vermedi.



