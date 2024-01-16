Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazanırken goller; 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda ise Cenk Tosun'dan ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi. Cenk Tosun'un ilk golü penaltıdan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı Karagümrük maçının ardından Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş üst tura adını yazdırırken, Eyüpspor kupaya veda etti.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekti, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.
Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.
GHEZZAL 11'DE
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Ghezzal, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim'de oynanan maça ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
31 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlığı ve kadro dışı bırakılması gerekçesiyle 8 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Ghezzal, bu süreçte 5 müsabakada ise sonradan oyuna dahil edilmişti.
Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic de tüm kulvarlarda 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında kadroda yer almadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.
Fransa'nın Nice takımına transfer olması beklenen Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 16. dakikasında Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rebic'in yaptığı ortaya ceza alanında vuruşunu yapan Salih'in şutunu kaleci Berke kurtardı, seken topu yine Salih Uçan ağlara gönderdi.
EYÜPSPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Maçın 19. dakikasında konuk ekip Eyüpspor, zorunlu bir değişikliğe gitti. Sakatlık yaşayan Ahmed Kutucu, yerini Adrien Regattin'e bıraktı.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş, maçın 35. dakikasında Regattin'in Ghezzal'ı ceza alanında düşürmesi sonrası penaltı kazandı. 36. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, kaleci Berke ve topu farklı köşelere göndererek durumu 2-0'a getirdi.
HADZIAHMETOVIC UNUTULMADI
Beşiktaş'ta ikinci golün ardından sevinç yaşayan Cenk Tosun, hafta sonu oynanan Karagümrük maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in formasını tribünlere gösterdi.
CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 67. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile farkı 3'e yükseltti. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Demir Ege'nin arkaya aşırdığı topa ayak uzatan Cenk, durumu 3-0 yaptı.
SEMİH'E SEVGİ GÖSTERGESİ
Maçın 72. dakikasında Cenk Tosun, yerini genç oyuncu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Semih, tribünlerden büyük destek gördü.
SVENSSON İLK KEZ OYUNDA
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, 78. dakikada Onur Bulur'un yerine oyuna girdi ve Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Oyundan alınan Onur Bulut, tribünün bir kısmından tepki gördü.
ANTE REBIC SAHNEDE
Maçın 87. dakikasında Tayfur Bingöl önde baskıyla topu kapıp kale ağzındaki Rebic'e çevirdi, Rebic tek vuruşla durumu 4-0'a getirdi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazanırken goller; 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda ise Cenk Tosun'dan ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi. Cenk Tosun'un ilk golü penaltıdan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı Karagümrük maçının ardından Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş üst tura adını yazdırırken, Eyüpspor kupaya veda etti.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekti, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.
Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.
GHEZZAL 11'DE
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Ghezzal, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim'de oynanan maça ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
31 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlığı ve kadro dışı bırakılması gerekçesiyle 8 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Ghezzal, bu süreçte 5 müsabakada ise sonradan oyuna dahil edilmişti.
Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic de tüm kulvarlarda 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında kadroda yer almadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.
Fransa'nın Nice takımına transfer olması beklenen Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 16. dakikasında Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rebic'in yaptığı ortaya ceza alanında vuruşunu yapan Salih'in şutunu kaleci Berke kurtardı, seken topu yine Salih Uçan ağlara gönderdi.
EYÜPSPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Maçın 19. dakikasında konuk ekip Eyüpspor, zorunlu bir değişikliğe gitti. Sakatlık yaşayan Ahmed Kutucu, yerini Adrien Regattin'e bıraktı.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş, maçın 35. dakikasında Regattin'in Ghezzal'ı ceza alanında düşürmesi sonrası penaltı kazandı. 36. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, kaleci Berke ve topu farklı köşelere göndererek durumu 2-0'a getirdi.
HADZIAHMETOVIC UNUTULMADI
Beşiktaş'ta ikinci golün ardından sevinç yaşayan Cenk Tosun, hafta sonu oynanan Karagümrük maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in formasını tribünlere gösterdi.
CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 67. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile farkı 3'e yükseltti. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Demir Ege'nin arkaya aşırdığı topa ayak uzatan Cenk, durumu 3-0 yaptı.
SEMİH'E SEVGİ GÖSTERGESİ
Maçın 72. dakikasında Cenk Tosun, yerini genç oyuncu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Semih, tribünlerden büyük destek gördü.
SVENSSON İLK KEZ OYUNDA
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, 78. dakikada Onur Bulur'un yerine oyuna girdi ve Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Oyundan alınan Onur Bulut, tribünün bir kısmından tepki gördü.
ANTE REBIC SAHNEDE
Maçın 87. dakikasında Tayfur Bingöl önde baskıyla topu kapıp kale ağzındaki Rebic'e çevirdi, Rebic tek vuruşla durumu 4-0'a getirdi.