STOPER İÇİN TEMASLAR SIKLAŞACAK

BEŞİKTAŞ'IN MENFAATİ VE ISMAEL'İN ONAYI...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Beşiktaş'ta Welinton'un sakatlığı stoper transferi için de planları değiştirecek. Siyah-beyazlılar, bu bölgeye olabildiğince kısa süre içinde takviye yapmak için düğmeye bastı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında stoper mevkisine transfer yapılacağının sinyallerini vermişti. Transfer için aceleci davranmayan Beşiktaş, Welinton'un sakatlığı sonrasında temaslarını sıklaştıracak.Çeşitli Avrupa ülkelerinden birçok isimle temas halinde olan siyah-beyazlılarda mevcut kadroda Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan stoperde oynayabilecek durumda. Ancak; yönetim kulübün menfaatleri ve teknik direktör Valerien Ismael'in onayıyla birlikte en kısa sürede yeni stoperi Beşiktaş'a kazandıracak.