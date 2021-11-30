Beşiktaş'ın takibe aldığı 18'lik Hırvat

Geleceğin kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan yönetim sürpriz bir isim için devreye girdi. Boşnak basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların Sibenik'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Rak için devreye girdiği iddia edildi.



Beşiktaş'ın Rak transferinde ise oldukça güçlü rakipleri bulunuyor. Son olarak Sibenik'in Dinamo Zagreb ile oynadığı maçı eski İspanyol futbolcu Jose Mari Bakero takip etti. Bakero, şimdilerde Barcelona adına oyuncu izliyor. Barcelona'nın yanı sıra M. City de daha önce Rak'ı izlemişti.



Sibenik, Rak'ın satışından bir gelir talep ederken, ara transferde veya sezon sonunda ayrılması bekleniyor.



2003 doğumlu defansif orta saha, bu sezon Sibenik formasıyla ligde 15 maça çıkarken Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.







