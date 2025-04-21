Beşiktaş'ın hedefinde 4 yıldız var!

Avrupa ve Türkiye Kupası'nda havlu atan, Süper Lig'de ise şampiyonluk umutlarını kaybeden Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Son olarak Göztepe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ligde üçüncülük hedefinden de uzaklaşırken yönetim gözünü transfer dönemine çevirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TRANSFERDE DÜĞMEYE BASILDI
Beşiktaş, zor geçen sezonu telafi etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa ve Türkiye Kupası'na erken veda eden, ligde de zirveden kopan siyah-beyazlılarda rotayı kadro planlamasına çeviren yönetim, sezon sonunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahsettiği Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl için temasların sürdüğü öğrenildi.
Ansu Fati, bu sezon Barcelona formasıyla sadece dört maçta görev aldı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Patrick Berg, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in kaptanlığını yapıyor ve piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde.
İsveçli sol bek Samuel Dahl ise Benfica'daki kiralık döneminin ardından Roma'ya dönmeye hazırlanıyor.
ONUACHU LİSTEDE ZİRVEDE
Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, onun boşluğunu Onuachu ile doldurmak istiyor. İngiliz kulübü Southampton ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Onuachu, bu sezon Southampton'da 22 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
TRANSFERDE DÜĞMEYE BASILDI
Beşiktaş, zor geçen sezonu telafi etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa ve Türkiye Kupası'na erken veda eden, ligde de zirveden kopan siyah-beyazlılarda rotayı kadro planlamasına çeviren yönetim, sezon sonunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahsettiği Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl için temasların sürdüğü öğrenildi.
Ansu Fati, bu sezon Barcelona formasıyla sadece dört maçta görev aldı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Patrick Berg, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in kaptanlığını yapıyor ve piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde.
İsveçli sol bek Samuel Dahl ise Benfica'daki kiralık döneminin ardından Roma'ya dönmeye hazırlanıyor.
ONUACHU LİSTEDE ZİRVEDE
Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, onun boşluğunu Onuachu ile doldurmak istiyor. İngiliz kulübü Southampton ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Onuachu, bu sezon Southampton'da 22 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.