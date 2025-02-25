Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kupada çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2025 18:16
Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.

Beşiktaş, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK ise grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

Kocaelispor, Onvo Antalyaspor, Kırklarelispor ile Net Global Sivasspor, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.

Sonuçlar

Kupada D Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Kırklarelispor-Kocaelispor: 1-3

Puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 3 3 0 0 5 1 4 9
2.SİPAY BODRUM FK 3 2 1 0 8 5 3 7
3.KOCAELİSPOR 3 2 0 1 7 4 3 6
4.ONVO ANTALYASPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3
5.KIRKLARELİSPOR 3 0 1 2 5 9 -4 1
6.NET GLOBAL SİVASSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery