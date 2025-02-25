Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kupada çeyrek finalde

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 3 3 0 0 5 1 4 9 2.SİPAY BODRUM FK 3 2 1 0 8 5 3 7 3.KOCAELİSPOR 3 2 0 1 7 4 3 6 4.ONVO ANTALYASPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3 5.KIRKLARELİSPOR 3 0 1 2 5 9 -4 1 6.NET GLOBAL SİVASSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.Beşiktaş, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK ise grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.Kocaelispor, Onvo Antalyaspor, Kırklarelispor ile Net Global Sivasspor, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.Kupada D Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-1Kırklarelispor-Kocaelispor: 1-3Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: