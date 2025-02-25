Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.
Beşiktaş, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK ise grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.
Kocaelispor, Onvo Antalyaspor, Kırklarelispor ile Net Global Sivasspor, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.
Sonuçlar
Kupada D Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Kırklarelispor-Kocaelispor: 1-3
Puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beşiktaş, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK ise grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.
Kocaelispor, Onvo Antalyaspor, Kırklarelispor ile Net Global Sivasspor, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.
Sonuçlar
Kupada D Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Kırklarelispor-Kocaelispor: 1-3
Puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|9
|2.SİPAY BODRUM FK
|3
|2
|1
|0
|8
|5
|3
|7
|3.KOCAELİSPOR
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|6
|4.ONVO ANTALYASPOR
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
|5.KIRKLARELİSPOR
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
|6.NET GLOBAL SİVASSPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
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