Beşiktaş için bir kez daha Halilovic iddiası!

'ın Hırvat futbolcusu, bir kez daha'ın gündemine girdi. İtalya basınının haberine göre'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarının artması üzerine Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'a önerildi.Quaresma'nın Porto'ya gitmesi halinde Beşiktaş'ın bu kez Hırvat futbolcu için ısrarcı olacağı belirtilirken Quaresma'nın ayrılması halinde Halilovic'in transfer edileceği belirtildi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile birlikte görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.Milan'da bu sezon Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanacağı iddia ediliyordu.