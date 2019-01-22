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Beşiktaş için bir kez daha Halilovic iddiası!

Ricardo Quaresma ile yollarını ayırma noktasına gelen Beşiktaş'ın ismi bir kez daha Milan'ın genç ismi Alen Halilovic ile anılmaya başlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş için bir kez daha Halilovic iddiası!
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22 Ocak 2019 17:30
Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi. İtalya basınının haberine göre Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarının artması üzerine Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'a önerildi.

TRANSFERİ QUARESMA'YA BAĞLI

Quaresma'nın Porto'ya gitmesi halinde Beşiktaş'ın bu kez Hırvat futbolcu için ısrarcı olacağı belirtilirken Quaresma'nın ayrılması halinde Halilovic'in transfer edileceği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile birlikte görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.

Milan'da bu sezon Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanacağı iddia ediliyordu.

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