Beşiktaş Fibabanka, Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Emanuel Terry'yi kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka, Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı
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28 Haziran 2024 17:59
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Emanuel Terry'yi kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 2,06 boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, Manisa temsilcisiyle geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 14 karşılaşmada forma giydi.

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