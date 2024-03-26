Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde ilk maçı kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Mincidelice JL Bourg'a deplasmanda 86-74 mağlup oldu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde ilk maçı kaybetti!
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26 Mart 2024 23:06
Son güncelleme 26 Mart 2024 23:37
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Mincidelice JL Bourg deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, sahadan 86-74 mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

Salon: Ekinox

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Mincidelice JL: Lewis 14, Risacher 8, Morgan 4, Mike 16, Kokila 4, Brown 10, Salash 9, Benitez, Massa 10, Julien 11

Beşiktaş Emlakjet: Needham 13, Mathews 4, Mitchell 10, Delgado 15, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 4, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu

1. Periyot: 16-13

Devre: 44-30

3. Periyot: 62-56

Beş faulle çıkanlar: 38.20 Kokila (Mincidelice JL), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

 

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