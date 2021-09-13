Beşiktaş'da Vida için hedef Ajax maçı olacak

Dortmund'un yanı sıra ligdeki üç müsabakayı kaçıracak olan Vida'nın 28 Eylül'deki Ajax maçına yetişmesi de zor gözüküyor. Alex ise 24 Eylül'deki Altay karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönecek

Haber; Sabah
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Beşiktaş'da Vida için hedef Ajax maçı olacak
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13 Eylül 2021 09:49
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Milli arada sağ arka uyluğundan problem yaşayan ve Yeni Malatyaspor maçında oynamak isteyince Sergen Yalçın tarafından sahaya sürülen Alex Teixeira'nın da eski sakatlığının nüksettiği ve tedavi sürecinin iki hafta kadar süreceği öğrenildi.

N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. 

 

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