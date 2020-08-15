"Beşiktaş, Bernard Mensah için anlaştı"

Beşiktaş'ın, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kiralamak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com
'Beşiktaş, Bernard Mensah için anlaştı'
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15 Ağustos 2020 18:51
Beşiktaş ile Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Bernard Mensah için kazananın siyah-beyazlı kulüp olduğu bildirildi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Mensah'ın kiralık transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Mensah için 5 milyon euro satın alma opsiyonun da sahibi olacak.

Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



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