TAYYİP TALHA'YI İSTEYENLER VAR

LEUVEN'İN PLANI

BAŞKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

VINCENZO MONTELLA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak Beşiktaş, Domagoj Vida ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye Romain Saiss'i transfer etti. Siyah-beyazlılar, yerli stoper pozisyonu için ise Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'a gözünü çevirdi. Tayyip Talha için bu hafta resmi temaslar başlayacak.Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Tayyip Talha için Beşiktaş yönetiminin, takas artı para şeklinde teklif sunacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılar, bu transferde ise yalnız değil. Belçika Pro Lig takımlarından Oud-Heverlee Leuven de Tayyip Talha'nın peşinde.Belçika temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncu için devre arasında Adana Demirspor'a 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif etmesine rağmen, bu teklif kabul görmemişti. Leuven'in Adana Demir'in kapısını bu kez 2 milyon Euro ile çaldığı öne sürüldü.Son bilgilere göre; Fransa Ligue 1'den de bir takım Adana Demirspor'a Talha için resmi teklifte bulundu. Başkan Murat Sancak, oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı ve takımlarla görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın da hafta içinde görüşmelere dahil olacağı ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bizzat görüşeceği belirtildi.2018-19 sezonunda Karabük'ten gelen Tayyip Talha, geçen sezon Vincenzo Montella'nın takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış göstermişti.Mavi-Lacivertlilerle 3'ü kupa olmak üzere 29 maçta 2 bin 360 dakika süre alan Sanuç, bir gol atıp, 2 de asist yaptı. Sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen genç oyuncu için Trabzonspor'un da devreye girebileceği iddia edildi. Tayyip, performansıyla milli takıma da göz kırpıyor.