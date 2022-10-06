SALİH UÇAN GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

GİRESUN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık sorunu yaşandı. Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan sakatlık geçirdi.Salih Uçan Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih Uçan 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.