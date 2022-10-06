Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Uçan, Giresunspor maçında oynayamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
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06 Ekim 2022 11:28
Salih Uçan
Salih Uçan
 Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık sorunu yaşandı. Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan sakatlık geçirdi.

SALİH UÇAN GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

Salih Uçan Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih Uçan 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

GİRESUN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



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