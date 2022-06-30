Beşiktaş'ın hücum hattı için kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Jackson Muleka ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Muleka'nın bonservisini elinde bulunduran Standart Liege ile İngiltere Premier Lig ekibi Burnley anlaşmaya vardı.



4 MİLYON EURO VE BONUSLARLA TRANSFER



Belçika'nın Brüksel kentinde yayınlanan Fransızca günlük bir gazete olan La Dernière Heure'nin haberine göre; Muleka ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley bu transferde 4 milyon Euro + bonuslarla birlikte mutlu sona ulaştı.



LIEGE, YÜZDE 25 PAY ALACAK



Öte yandan Standart Liege'in bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı ifade edildi. Liege ekibinin sözleşmesindeki madde gereği transfer tutarının yüzde 50 ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden TP Mazembe'ye verilecek.



İKİ KEZ KONTROLDEN GEÇECEK



Bilindiği üzere Vincent Kompany'nin talebinin ardından Burnley, Samuel Bastien ve Jackson Muleka'yı gündemine almıştı. Muleka, önce Belçika ardından da İngiltere'de olmak üzere iki sağlık kontrolünden geçecek ve imzayı atacak.



MULEKA VİZE BEKLİYOR



22 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta kendisine verilmesi beklenen vizeyi beklediği de ifade edildi. Burnley, Samuel Bastien'i de kadrosuna kattıktan sonra iki oyuncu Burnley için ter dökecek.



SÜPER LİG'DE BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ



Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.





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