KORAY GÜNTER TRANSFERİ ZORA GİRDİ

BONSERVİSİNE NE KADAR ÖDENDİ?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan Koray Günter ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Bu transfer Beşiktaş adına zora girdi.Koray Günter, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona da 2-2.5 milyon euro arası bir bonservis istedi. Böylelikle transfer zora girdi.Koray Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon euroya Galatasaray'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon euroya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon euro oldu.