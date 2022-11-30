Beşiktaş'a Javier Pastore önerisi

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı İspanyol stoper Francisco Montero'ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu.



Bonservis bedeli ödemek istemeyen Elche'nin Beşiktaş'a ilk teklifi bedelsiz kiralama oldu. Ayrıca sezonluk maaşının yüzde 10'unu ödemeyi önerdi.



Beşiktaş bu teklifi geri çevirirken, Elche'nin ikinci teklifi ise takımda forma bulamayan Javier Pastore oldu. La Liga ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki Arjantinli 10 numara ile Montero'yu takas etmek istedi.



Siyah-beyazlıların 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor. Javier Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı.



(Fotoğraf kaynak: Elche Twitter)





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