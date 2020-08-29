Beşiktaş 3 genç oyuncuyu kiraladı

Beşiktaş genç oyunculardan Ahmet Gülay'ın Alanyaspor'a, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a ve Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.