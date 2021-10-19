Beşiktaş 17 maçtır Avrupa'da gol yiyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 17 maçtır kalesini gole kapatamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş 17 maçtır Avrupa'da gol yiyor
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19 Ekim 2021 23:29
Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.

Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.


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