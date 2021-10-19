Beşiktaş 17 maçtır Avrupa'da gol yiyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.
2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.
Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.
2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.
Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.