Bertuğ Özgür Yıldırım: 'A Milli Takım'da oynamak istiyorum'

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, geçen sezon takımda süre bulmakta zorlandığını ancak bu sezon kendisine güvendiğini söyledi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Hatayspor'un 20 yaşındaki santrforu Bertuğ Özgür Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Takımdaki atmosferin iyi olduğunu, bunun da antrenmanlara yansıdığını belirten Yıldırım, "Geçen seneden kalan Türk oyuncu sayısı fazla ve ortamımız şu an çok iyi. Yeni gelenler de bu ortama çabuk adapte oldu. Antrenmanlarımız zor ama bunu mutlu, neşeli yapmak bizim elimizde ve takımca başarıyoruz." dedi.



"7 gol hedefime ulaşmak için elimden geleni yapacağım"



Yıldırım, kamp programına hazır gelmeye çalıştığını anlatarak, yorucu antrenmanlara rağmen kendisini iyi hissettiğini aktardı.



Takımdaki hücum hattının güçlü olduğunu ifade eden genç oyuncu, şöyle konuştu:



"Genç bir oyuncu olarak benim de hedeflerim var. Öncelikli hedefim, takımda süre bulabilmek. Hedeflerimin başında bu geliyor. Geçen sezona hücum hattı olarak çok kuvvetli bir takımımız vardı ve süre bulmakta zorlandım. Bu sene yine hücum hattında iyi oyuncular var ama kendime güveniyorum. Takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Santrfor bölgesi bence futbolun en zor mevkilerinden. Zorlukları çalışarak ve tecrübe ederek aşmaya çalışıyorum. İnşallah bu sene süre alıp 7 gol hedefime ulaşmak için elimden geleni yapacağım."



"A Milli Takım'da santrafor oynamak için çok çalışacağım"



Bertuğ Özgür Yıldırım, Ümit Milli Takım'da yer almasının kendisi için önemli olduğunu dile getirip, ay-yıldızlı formayla gol attığını aktardı.



A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, "Bunun için çok çalışmak gerektiğini biliyorum. Milli takıma gittim, o ortamı gördüm ve gerçekten farklı bir seviye. Normal lig seviyesinden bir tık farklı. Elimden geleni yapacak, A Milli Takım'da santrfor olarak oynamak için çok çalışacağım. Bunu çok istiyorum. Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla santrforda bir boşluk var. Orayı şu an doldurmak için herkes çok çalışıyor ve istiyor. Benim de en büyük hedeflerimden biri orayı yakalamak." diye konuştu.



Borda-beyazlı kulüple sözleşmesinin devam ettiğini ve bu süre zarfında takıma katkı sağlamanın kendisi için öncelikli olduğunu aktaran genç oyuncu, şunları kaydetti:



"Bulunduğum kulüpte süre alıp, kendimi ispatlamak istiyorum. Daha sonrasında ise günümüzdeki genç oyuncuların hedefleri gibi benim de hedefim Avrupa. Burada kendimi kanıtladıktan sonra önüme gelecek seçenekler arasında ilk tercihim Avrupa olur çünkü orada oynamayı çok istiyorum. Milli takımda gittim, oraları gördüm ve gerçekten çok farklı kültürler. Her kültüre ayak uydurmak ve her tecrübeyi edinmek isterim."





