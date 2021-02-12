Berna Gözbaşı: "Ankaragücü maçı 6 puanlık maç"

HES Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Ankaragücü karşılaşmasında öncesinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, 'Ankaragücü maçı, Kayserispor İçin 6 puan değerinde maç olacak' dedi.

, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Ankaragücü maçı 6 puanlık maç'
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12 Şubat 2021 12:36
Süper Lig'in 25.haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan HES Kablo Kayserispor hanesine 3 puanı yazdırıp üst sıralara doğru çıkışını sürdürmek istiyor. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ankaragücü maçı öncesinde camiaya birlik mesajı verdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, 6 puan değerinde gördükleri müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, şöyle dedi: "Ankaragücü maçında alınacak 3 puan, sezon başından beri yaşadığımız tüm sıkıntıları unutturacak, ilaç gibi gelecektir. Bu maçta alınacak galibiyet üst sıralara tırmanarak, yeni bir sayfa açmamızı sağlayacak. Kayserispor sevdalılarını tek yürek olmaya; takımlarına tam destek vermeye davet ediyorum."

Kaynak: Kayseri Haber



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