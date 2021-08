Berkan Kutlu: 'Avrupa'yı değil Galatasaray'ı seçtim'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, St. Johnstone maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"AVRUPA'DAN TEKLİF VARDI"



Bildiğiniz üzere ülkemizde yangınlar var. Umarım her şey en yakın zamanda düzelir. Avrupa'dan teklifler de vardı ama Galatasaray'ı seçtim. 2018'de abimle birlikte Fatih Hoca ile fotoğraf çektirmek istedim. Hoca beni kırmadı ve sohbet de etmiştik. O gün altyapı oyuncusuydum. O gün altyapı oyuncusuna verdiği değeri gördüm. Bana değer verdi ve hayatla ilgili konuştuk. Bugün buradayım ve çok mutluyum.



"HER GÜN GALATASARAY'I SORDUM"



İlk günden son güne kadar Galatasaray için savaşacağım. Menajerim, Galatasaray seninle ilgileniyor dedi. Çok heyecanlandım. Galatasaray, benim hayalimdeki takım. Her gün 'Oldu mu?' diye soruyordum. Olunca da İstanbul'a geldim. Galatasaray'ın beni istediğini duyunca çok sevindim. Her gün menajerime 'Oldu mu?' diye soruyordum. Sonunda oldu ve Galatasaray'a geldim. Hoca nerede oynatırsa, oynarım.



"FELIPE MELO ROL MODELİM"



İsviçre Milli Takımı altyapısındayken bir ödev verilmişti, model çizme gibi. O zamanlar Galatasaray'da çok modelim olmuştu. Felipe Melo beni çok etkilemişti ve onu çizmiştim. İdollerle oynamak çok farklı bir duygu olur tabii. Ancak ben bir Felipe Melo olmayacağım, buraya Berkan Kutlu olarak geldim.



"ÖNCE TARİH YAZALIM, SONR AVRUPA"



Umarım Galatasaray'da tarih yazarız ve sonra Avrupa'ya giderim. Bunları çok düşünmedim. Günübirlik yaşıyorum. Galatasaray'a gelmem bir şans. Gün gün gidelim ve sonra neler olacağına bakalım.