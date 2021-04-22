Benzema devreye girdi, Real rahat kazandı

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i Benzema'nın 2 gol ve 1 asisti ile 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Benzema devreye girdi, Real rahat kazandı
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22 Nisan 2021 00:58
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.

Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Cadiz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.



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