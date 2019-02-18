Benfica'ya genç futbolcu eleştirisi!

Galatasaray karşısına 6 genç oyuncu ile çıkan ve İstanbul'dan 2-1 galip ayrılan, oyunu ile alkış alırken Benfica'nın sahaya sürdüğü genç kadro, Benfica eski başkanı'nın hoşuna gitmedi.6 alt yapı oyuncusu ile Galatasaray deplasmanına çıkan Benfica'nın kadrosu hakkında konuşan Silva, ''Genç oyuncuları kadronuza katmakta bir sakınca yoktur ama tüm kadroyu genç oyunculardan kuramazsınız! İyi oyuncular, ona bir şey demiyorum ancak tüm kadrosu genç olan bir takım, rakiplerini nasıl domine edebilecek? Başarıya böyle ulaşılmaz.'' sözlerini kullandı.Takımın başkanı Luís Filipe Vieira'yı da eleştiren eski Benfica yöneticisi, ''Benfica'nın nasıl yönetildiğini bilmiyoruz bile! Neyin döndüğünü bilmeye hakkımız var. Benfica'yı tek bir kişi, istediği gibi yönetemez!'' şeklinde konuştu.