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Benfica'ya genç futbolcu eleştirisi!

Benfica'nın eski başkan yardımcısı Rui Gomes da Silva, Galatasaray karşısında sahaya çıkan takımın düzenli bir başarı getirmeyeceğini söyledi ve kulübü eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'ya genç futbolcu eleştirisi!
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18 Şubat 2019 16:41
Galatasaray karşısına 6 genç oyuncu ile çıkan ve İstanbul'dan 2-1 galip ayrılan Benfica, oyunu ile alkış alırken Benfica'nın sahaya sürdüğü genç kadro, Benfica eski başkanı Rui Gomes da Silva'nın hoşuna gitmedi.

6 alt yapı oyuncusu ile Galatasaray deplasmanına çıkan Benfica'nın kadrosu hakkında konuşan Silva, ''Genç oyuncuları kadronuza katmakta bir sakınca yoktur ama tüm kadroyu genç oyunculardan kuramazsınız! İyi oyuncular, ona bir şey demiyorum ancak tüm kadrosu genç olan bir takım, rakiplerini nasıl domine edebilecek? Başarıya böyle ulaşılmaz.'' sözlerini kullandı.

''NASIL YÖNETİLİYOR BİLMİYORUZ!''

Takımın başkanı Luís Filipe Vieira'yı da eleştiren eski Benfica yöneticisi, ''Benfica'nın nasıl yönetildiğini bilmiyoruz bile! Neyin döndüğünü bilmeye hakkımız var. Benfica'yı tek bir kişi, istediği gibi yönetemez!'' şeklinde konuştu.

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