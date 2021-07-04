Benfica, Gedson Fernandes'i sağda deniyor

Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak için girişimler yaptığı Gedson Fernandes için Benfica'da sürpriz bir operasyon var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Benfica, Gedson Fernandes'i sağda deniyor
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04 Temmuz 2021 23:35
Galatasaray'ın gelecek sezon bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes, Benfica'da "denenmeye" devam ediyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon öncesinde görmek istediği oyuncuyu sağ kanatta oynattığı belirtildi. 3-4-3 sistemini kullanan deneyimli teknik adamın, orta sahanın sağında Gedson'u oynatarak performansını takip ettiği kaydedildi.

Sağ kanatta şu anda elinde Joao Ferreira ve Tomas Tavares gibi alternatifleri olan teknik direktör Jesus'un tercihinin de dikkat çekici olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE, İTALYA VE FRANSA"

Öte yandan Portekiz'de A Bola Gazetesi, Gedson Fernandes için Türkiye'nin dışında İtalya ve Fransa'dan da taliplerin olduğunu yazdı.

Satın alma opsiyonuyla oyuncuyu almak için yanıt beklediği Galatasaray, Benfica'nın ilk etap çalışmalarının sona ermesini bekleyecek.




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