Benfica, Gedson Fernandes'i sağda deniyor

"TÜRKİYE, İTALYA VE FRANSA"

Galatasaray'ın gelecek sezon bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği'da "denenmeye" devam ediyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon öncesinde görmek istediği oyuncuyuoynattığı belirtildi. 3-4-3 sistemini kullanan deneyimli teknik adamın, orta sahanın sağında Gedson'u oynatarak performansını takip ettiği kaydedildi.Sağ kanatta şu anda elinde Joao Ferreira ve Tomas Tavares gibi alternatifleri olan teknik direktör Jesus'un tercihinin de dikkat çekici olduğu vurgulandı.Öte yandan Portekiz'de A Bola Gazetesi, Gedson Fernandes için Türkiye'nin dışında İtalya ve Fransa'dan da taliplerin olduğunu yazdı.Satın alma opsiyonuyla oyuncuyu almak için yanıt beklediği Galatasaray, Benfica'nın ilk etap çalışmalarının sona ermesini bekleyecek.